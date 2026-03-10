Energiepolitik

Macron will die Atomenergie weltweit gefördert sehen. (imago / NurPhoto / Nicolas Economou)

Vertreter von etwa 30 Staaten haben sich zu einem Kongress angemeldet. Dazu eingeladen hat Frankreichs Präsident Macron; er will den globalen Aufschwung der Atomenergie weiter fördern und davon auch die eigene Industrie profitieren lassen. Deutschland schickt keinen Regierungsvertreter nach Paris.

EU-Kommissionschefin von der Leyen dürfte auf der Konferenz die sogenannten Mini-Meiler ansprechen. Das sind kleine Atomkraftwerke der neuen Generation, die in mehreren Ländern entwickelt werden. Frankreich fordert für die Atomkraft die gleiche finanzielle Unterstützung der EU wie für erneuerbare Energien. Die Regierung in Paris plant derzeit den Bau von sechs weiteren Reaktoren.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.