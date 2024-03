30. Todestag

Der Schriftsteller Charles Bukowski (imago / Zuma Press / Ulf Andersen)

Bei der zweitägigen Bukowski-Konferenz an der Universität Bordeaux Montaigne geht es unter anderem um die Person des Autors, um die Literatur sowie um die Übersetzungen seiner Werke. Das teilte die Charles-Bukowski-Gesellschaft in Bamberg mit. Vertreter der deutschen Bukowski-Gesellschaft sind als Referenten beteiligt.

Bukowski wurde 1920 im rheinland-pfälzischen Andernach als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen geboren. Im Alter von zwei Jahren kam er mit seinen Eltern in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1994 vorwiegend in Los Angeles lebte. In Deutschland war Bukowski bereits in den 1970ern erfolgreich, als er in den USA noch ein Geheimtipp war. Seine Bücher "Gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang" oder "Aufzeichnungen eines Dirty Old Man" erreichten in Deutschland Rekord-Auflagen.

Zahlreiche Musiker und Schauspieler sind Bukowski-Fans

Die Bukowski-Gesellschaft erklärte, die Art, wie sich der Autor mit menschlichen Abgründen, sozialen Außenseitern und den Verlierern einer gnadenlosen Leistungsgesellschaft auseinandergesetzt habe, sei beispiellos in der Weltliteratur. Zu den weltweiten Bukowski-Fans zählen der U2-Frontmann Bono, der Schauspieler Sean Penn und der Musiker Tom Waits.

Sein literarisches Archiv befindet sich inzwischen durch die Stiftung der Witwe im Besitz der Huntington Library im kalifornischen San Marino. Bukowskis Leben und Werk lieferte mehrmals Stoff für Verfilmungen. Für den Film "Barfly" von 1987 mit Mickey Rourke und Faye Dunaway schrieb er selbst das Drehbuch.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2024 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.