Man verurteile die Entscheidung, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin. Die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag, Alt, zeigte sich bestürzt. Die FDP-Politikerin teilte dem Deutschlandfunk mit, es sei fest davon auszugehen, dass diesen Menschen in China Folter und schlimmstenfalls der Tod drohe. UNO-Menschenrechtskommissar Türk sprach von einem klaren Verstoß gegen internationale Menschenrechtsgesetze.

Zuvor hatte die Polizei in Thailand bestätigt, dass 40 Uiguren nach China abgeschoben wurden. Die Männer seien vor mehr als zehn Jahren illegal nach Thailand eingereist und nun mit einem Charterflugzeug in die Provinz Xinjiang geflogen worden, hieß es von chinesischer Seite. Der Regierung in Peking wird seit Jahren vorgeworfen, in Xinjiang die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch zu unterdrücken.

