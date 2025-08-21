Siedlungspolitik

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Frankreich und Italien. Großbritanniens Regierung bezeichnete das Projekt als eklatanten Bruch des Völkerrechts und bestellte die israelische Botschafterin in London ein. Die Bundesregierung gehört nicht zu den Unterzeichnern der Erklärung, teilte aber mit, sie lehne die israelischen Pläne entschieden ab.
Die Palästinensische Autonomiebehörde kritisierte, der Bau der Wohneinheiten werde das Palästinensergebiet in zwei Teile spalten. Dadurch werde die Aussicht auf eine Zweistaatenlösung untergraben.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.