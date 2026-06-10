Kanzler Merz auf der ILA Berlin 2026 (picture alliance/Geisler-Fotopress/Robert Schmiegelt)

Dort präsentieren noch bis zum Wochenende rund 750 Aussteller aus 37 Ländern ihre Entwicklungen aus Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung. Nach dem Scheitern des milliardenschweren Rüstungsprojekts eines deutsch-französischen Kampfjets dürfte zudem die künftige Ausrichtung der europäischen Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen im Mittelpunkt stehen.

Bundeskanzler Merz sagte bei einem Besuch der Messe, die Luftfahrtindustrie sei eine Wachstumsbranche. Die Bundesregierung wolle Deutschland daher als führenden Luftfahrtstandort stärken. Zu diesem Zweck hat das Bundeskabinett heute eine neue Luftfahrtstrategie beschlossen. Demnach sollen Unternehmen leichter an staatliche Förderung kommen. Außerdem sollen bürokratische Hürden abgebaut werden. Merz sprach sich zudem dafür aus, dass der Luftfahrtkonzern Airbus die Entwicklung und den Bau eines künftigen Kurz- und Mittelstreckenflugzeugs in Hamburg ansiedelt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.