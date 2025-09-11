USA

Internationale Medien darunter das Deutschlandradio fordern von Trump-Regierung Verzicht auf Begrenzung von Journalisten-Visa

Mehr als hundert Medien-Organisationen aus aller Welt, darunter das Deutschlandradio, haben die Regierung von US-Präsident Trump aufgefordert, auf geplante Einschränkungen für Journalisten-Visa zu verzichten. Das Vorhaben werde die "Quantität und Qualität der Berichterstattung aus den USA verringern", heißt es in dem Appell.