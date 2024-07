Nahost-Krieg

Reporter im Gazastreifen (Archivbild). (imago / Nidal Alwaheidi)

In einem Brief an die israelische Regierung heißt es, die verhängten Restriktionen für das Palästinensergebiet sollten unverzüglich aufgehoben werden. Israel müsse die Pressefreiheit wahren und seine Verpflichtungen zum Schutz von Journalisten erfüllen. Die Verbannung ausländischer Reporter bürde auch den im Gazastreifen ausharrenden örtlichen Journalisten eine unzumutbare Last auf.

Zu den 64 Unterzeichnern zählen der US-Nachrichtensender CNN, die "New York Times", die "Washington Post", die britische BBC sowie die Nachrichtenagenturen AFP und AP.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.