Ägypten

Internationale Petition fordert Rückkehr der Nofretete aus Deutschland

In einer internationalen Online-Petition wird die Rückgabe der Büste der Königin Nofretete nach Ägypten gefordert. Das Kunstwerk aus dem Alten Ägypten befindet sich seit 1912 in deutschem Besitz und ist die Hauptattraktion im Neuen Museum in Berlin.