Die Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol war an der Erarbeitung der Daten für Deutschland beteiligt. Sie weist darauf hin, dass die Parteien in Deutschland in den Jahren 2019 bis 2022 mehr als zehnmal so viel Zuwendungen von Privatpersonen, Unternehmen und Abgeordneten bekamen wie in den nächstplatzierten Ländern Frankreich und den Niederlanden. Deutschland, so Lobbycontrol, sei eines von nur noch acht EU-Ländern, das keinerlei Obergrenze für Parteispenden kenne, und habe zudem die geringste Transparenz.