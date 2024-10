Lancet Countdown on Climate Change

Die hitzebedingte Sterblichkeit der Über-65-Jährigen ist gestiegen. (Getty Images / chuchart duangdaw)

Laut dem international renommierten Bericht gab es 2023 weltweit mehr als 414.000 hitzebedingte Todesfälle bei Über-65-Jährigen. Die hitzebedingte Sterblichkeit in dieser Altersgruppe sei damit im Vergleich zu den 1990er Jahren um 167 Prozent gestiegen.

Zudem stieg aufgrund hoher Temperaturen die Zahl verlorener Schlafstunden vom Zeitraum 1986 bis 2005 zum Zeitraum 2019 bis 2023 um fünf Prozent. Schlafmangel kann kurzfristig zu Konzentrations- und Gedächtnisproblemen führen, chronischer Schlafmangel das Risiko unter anderem für Diabetes, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Als eine weitere durch den Klimawandel begünstigte Gefahr wird die Übertragung potenziell tödlicher Infektionskrankheiten wie Denguefieber, Malaria, West-Nil-Fieber und Vibrionen-Infektionen genannt.

An dem jährlichen Bericht haben 122 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen mitgewirkt. Mit Blick auf die in wenigen Tagen beginnende Weltklimakonferenz in Aserbaidschan mahnen die Fachleute einen raschen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen an.

