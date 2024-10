Gemeinsame Erklärung

Der Gründer und Ehrenvorsitzende der Regierungspartei "Georgischer Traum", Bidsina Iwanischwili (AFP / GIORGI ARJEVANIDZE)

Die Wahl sei durch "Ungleichheiten und Spannungen" gestört worden, hieß es weiter. In einer separaten Mitteilten der OSZE wurden unter anderem Fälle von Einschüchterung der Wähler, Druck auf Behörden, Gewalt gegen Beobachter, Stimmenkauf sowie Mehrfachabstimmungen und das Stopfen von Wahlzetteln in Urnen beklagt. Die Organisation forderte eine Untersuchung der Fälle und mahnte weitere demokratische Reformen an.

Union: "Massive Wahlrechtsverstöße verurteilen wir auf Schärfste"

Auch deutsche Außenpolitiker sprachen von massiven Wahlrechtsverstößen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schwabe, der sich derzeit als Wahlbeobachter in Georgien aufhält, sagte dem ZDF, insbesondere auf dem Land seien Wählerinnen und Wähler massiv unter Druck gesetzt worden. Diese Umstände hätten "sicherlich zu vielen Stimmen für die Regierungspartei geführt". Der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kriechbaum, sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Der Wahlkampf war geprägt von Staatspropaganda und Fake-News, in dem Oppositionsparteien so gut wie nicht vorkamen. Die im Raum stehenden massiven Wahlrechtsverstöße verurteilen wir auf Schärfste." Kriechbaum forderte, die pro-europäischen Kräfte in Georgien weiter zu unterstützen.

Wahlkommission: Absolute Mehrheit für Regierungspartei

Die Wahlkommission in Georgien hatte die Moskau-freundliche Regierungspartei zur Siegerin der Parlamentswahl erklärt. Die Partei "Georgischer Traum" des Milliardärs Iwanischwili erhielt demnach nach Auszählung fast aller Stimmen rund 54 Prozent, die pro-europäische Opposition kam auf rund 37 Prozent.

Die Opposition aus vier pro-westlichen Allianzen spricht von Betrug. Man erkenne das offizielle Wahlergebnis nicht an, erklärte die Vorsitzende der proeuropäischen Oppositionspartei "Vereinte Nationale Bewegung", Bokutschawa. Die Wahlleitung habe den "schmutzigen Befehl des Milliardärs Bidsina Iwanischwili" ausgeführt und ihm den Sieg zugewiesen. Auch das prowestliche Oppositionsbündnis "Koalition für den Wandel" erklärte, die Ergebnisse nicht anzuerkennen. Nach Angaben der prowestlich orientierten Staatspräsidentin Surabischwili war es in Stimmlokalen auch zu Gewalttaten gekommen. Die Opposition kündigte Proteste an.

Richtungsweisende Wahl

Die Wahl galt als richtungsweisend für die Zukunft des Kaukasuslandes mit seinen rund vier Millionen Einwohnern. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Angaben bei rund 59 Prozent. 2020 war die Wahlbeteiligung bei 56 Prozent. Georgien ist EU-Beitrittskandidat, der Prozess wird jedoch aktuell nicht fortgesetzt. Grund ist die Verabschiedung eines Gesetzes der Regierung gegen angebliche "ausländische Einflussnahme". Das Gesetz hatte landesweit zu Massenproteste in dem Kaukasusland geführt.

