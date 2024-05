Der Internationale Gerichtshof in Den Haag. (IMAGO / Steinach)

Dabei geht es um einen Eilantrag der südafrikanischen Regierung. Diese hatte die Richter in Den Haag aufgefordert, unter anderem den sofortigen Rückzug des israelischen Militärs aus Rafah im Süden des Gazastreifens anzuordnen. Südafrika argumentiert, es gehe darum, einen Völkermord an Palästinensern zu verhindern.

Israel hat den Vorwurf in einer Anhörung scharf zurückgewiesen.

In einem früheren Eilverfahren im Januar hatte das Gericht von Israel verlangt, Maßnahmen zu ergreifen, die die palästinensische Zivilbevölkerung schützen.

Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind bindend. Allerdings besitzen die UNO-Richter keine Machtmittel, um einen Staat zur Umsetzung zu zwingen. Sie können aber den UNO-Sicherheitsrat anrufen, in der Sache tätig zu werden.

