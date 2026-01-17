Stadt Aachen

Mario Draghi, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (picture alliance / Wiktor Dabkowski)

Es hob unter anderem den 2024 von Draghi veröffentlichten und nach ihm benannten Report zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit hervor. Draghi hatte darin gemahnt, dass die Europäische Union dringend innovativer werden müsse.

Der 78-Jährige war von 2011 bis 2019 EZB-Präsident. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Euro- und Staatsschuldenkrise. Draghi war außerdem in den Jahren 2021 und '22 italienischer Regierungschef.

Mit dem Karlspreis werden seit 1950 Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa verdient gemacht haben. Zu den prominentesten Preisträgern zählen etwa der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs Präsident Macron und der ehemalige US-Präsident Clinton. Im vergangenen Jahr war die Auszeichnung an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gegangen. Der Preis wird traditionell am Himmelfahrtstag verliehen, dieses Jahr am 14. Mai.

