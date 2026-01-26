Den Haag
Internationaler Strafgerichtshof: Anhörung von philippinischem Präsidenten Duterte angesetzt

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den ehemaligen Präsidenten der Philippinen, Duterte, für Ende Februar zu einer Anhörung vorgeladen.

    Rodrigo Duterte spricht in ein Mikro. Er sitzt
    Der damalige philippinische Präsident Rodrige Duterte im Sommer 2020 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ace Morandante)
    Anschließend soll entschieden werden, ob Anklage erhoben wird. Duterte werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Im Rahmen seines Kampfs gegen die Drogenkriminalität war er nach Darstellung der Anklage an mindestens 76 Morden beteiligt.
    Duterte war von 2016 bis 2022 Präsident der Philippinen. Im März vergangenen Jahres wurde er auf der Grundlage eines Haftbefehls des Strafgerichtshofs in Manila festgenommen und in die Niederlande gebracht.
    Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.