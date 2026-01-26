Anschließend soll entschieden werden, ob Anklage erhoben wird. Duterte werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Im Rahmen seines Kampfs gegen die Drogenkriminalität war er nach Darstellung der Anklage an mindestens 76 Morden beteiligt.
Duterte war von 2016 bis 2022 Präsident der Philippinen. Im März vergangenen Jahres wurde er auf der Grundlage eines Haftbefehls des Strafgerichtshofs in Manila festgenommen und in die Niederlande gebracht.
