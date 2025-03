Philippinischer Ex-Präsident

Der ehemalige Präsident der Philippinen, Duterte. (picture alliance / AP / King Rodriguez)

Duterte, der am Mittwoch in Manila festgenommen und nach Den Haag gebracht worden war, erschien nicht persönlich, sondern wurde per Video aus dem Haftzentrum des Gerichts zugeschaltet. Er gab seinen Namen und sein Geburtsdatum zu Protokoll. Sein Anwalt erklärte, Duterte sei zu krank um weitere Angaben zu machen. Von der Vorsitzenden Richterin hieß es dagegen, der Gerichtsarzt habe ihm bei seiner Ankunft geistige und körperliche Fitness bescheinigt.

Duterte werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Während seiner Amtszeit von 2016 bis 2022 sollen im Rahmen eines sogenannten Anti-Drogenkrieges tausende Menschen getötet worden sein.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.