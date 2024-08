Maja Hoffmann, neue Präsidentin des Locarno Film Festivals, bei der Eröffnungsrede. (picture alliance / KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

An zehn Tagen werden in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen 225 Spiel-, Dokumentar-, Experimental- und Kurzfilme gezeigt. Im internationalen Wettbewerb um den Hauptpreis "Goldener Leopard" laufen 17 Filme aus aller Welt. An diesem Samstag wird mit dem indischen Weltstar Shah Rukh Khan einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt mit dem renommierten "Pardo alla Carriera" ausgezeichnet.

