Ein Jahr nach Nawalnys Tod wird an sein Leben und Wirken erinnert.

Auf dem Moskauer Friedhof Borissowskoje können Menschen an seinem Grab Blumen niederlegen. Menschenrechtler warnten vorab vor der Gefahr von Festnahmen, weil Nawalnys politische Bewegung in Russland als extremistisch eingestuft und verboten ist. In Berlin findet ein Gedenkabend in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Geplant seien auch an anderen Orten im Ausland Veranstaltungen, teilte Nawalnys Witwe mit, die im Exil dessen Oppositionsarbeit fortführt.

Nawalny war am 16. Februar vorigen Jahres unter ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager gestorben.

