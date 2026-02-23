EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa werden nach Kiew reisen (Archivbild). (Omar Havana / AP / dpa / Omar Havana)

Sie werden dort an der zentralen Gedenkfeier teilnehmen und auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Zudem ist der Besuch einer Energieanlage geplant, die durch russische Angriffe beschädigt wurde.

Anlässlich des Kriegsbeginns vor vier Jahren wollen Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer mit weiteren Staaten der sogenannten "Koalition der Willigen" in einer Videokonferenz über die weitere Unterstützung für die Ukraine beraten.

In Deutschland sind zum Jahrestag mehrere Veranstaltungen geplant. Zu einem ökumenischen Friedensgebet in Berlin werden am Vormittag Bundespräsident Steinmeier und Außenminister Wadephul erwartet. Am Abend soll das Brandenburger Tor in den Farben der Ukraine leuchten.

