Wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen mitteilte, leisten Frauen einen entscheidenden Beitrag zur Ernährungssicherheit, Armutsbekämpfung sowie zum Umweltschutz. Doch viele hätten keinen fairen Zugang zu Land, Bildung, Finanzierung, Technik oder politischer Mitbestimmung.
Nach Angaben der FAO soll die zentrale Rolle von Frauen in Agrar- und Ernährungssystemen stärker in den Fokus rücken. Ziel sei es, politische Maßnahmen zu fördern, um Frauen zu stärken.
