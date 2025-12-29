UNO
Internationales Jahr der Frauen in der Landwirtschaft 2026

Die Vereinten Nationen haben 2026 zum "Internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft" ausgerufen.

    Zwei Frauen arbeiten auf einem Feld in China. Sie tragen Hüte.
    "Internationales Jahr der Frauen in der Landwirtschaft" im Jahr 2026 (picture alliance / Sipa USA / Imaginechina)
    Wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen mitteilte, leisten Frauen einen entscheidenden Beitrag zur Ernährungssicherheit, Armutsbekämpfung sowie zum Umweltschutz. Doch viele hätten keinen fairen Zugang zu Land, Bildung, Finanzierung, Technik oder politischer Mitbestimmung.
    Nach Angaben der FAO soll die zentrale Rolle von Frauen in Agrar- und Ernährungssystemen stärker in den Fokus rücken. Ziel sei es, politische Maßnahmen zu fördern, um Frauen zu stärken.
