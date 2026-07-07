Ohne eigene Flagge

IOC hebt Ausschluss Russlands vorläufig auf. (IMAGO / AOP.Press / IMAGO / ©Manuel Blondeau / AOP.Press)

Russische Mannschaften könnten damit ebenso wieder bei internationalen Wettbewerben an den Start gehen wie russische Sportler bei den Qualifikationen für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Für eine Teilnahme müssten alle russischen Athleten die Anti-Doping-Vorgaben erfüllen. Russland war nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine von Olympischen Spielen ausgeschlossen worden.

Unter der eigenen Flagge und Hymne dürfen russische Sportler und Teams zumindest bei Olympischen Spielen vorerst nicht starten. Die Entscheidung darüber werde zu einem späteren Zeitpunkt fallen.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.