Demokratie und Migration

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez (Mitte) mit Teilnehmern des Treffens "Meeting in Defence of Democracy" in Barcelona. (AP / Joan Monfort)

Spaniens Regierungschef Sánchez warnte zum Auftakt des internationalen Treffens vor einer Aushöhlung des Völkerrechts. SPD-Co-Chef und Vizekanzler Klingbeil warb für mehr Solidarität und Zusammenhalt. Ziel der Veranstaltung ist eine Allianz gegen das Erstarken nationalkonservativer und ultrarechter Kräfte.

In der italienischen Stadt Mailand versammelten sich unterdessen mehrere tausend Menschen zu einer Großkundgebung gegen irreguläre Migration. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die rechtspopulistische Parlamentsfraktion des Europäischen Parlaments, Patrioten für Europa. An der Veranstaltung nahmen auch führende Vertreter der europäischen Rechtspopulisten teilt, unter ihnen der Chef der italienischen Lega–Partei und Vize-Ministerpräsident Salvini sowie der Vorsitzende des französischen Rassemblement National, Bardella.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.