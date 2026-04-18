Demokratie und Migration

Spaniens Regierungschef Sánchez warnte zum Auftakt des internationalen Treffens vor einer Aushöhlung des Völkerrechts. SPD-Co-Chef und Vizekanzler Klingbeil warb für mehr Solidarität und Zusammenhalt. Ziel der Veranstaltung ist eine Allianz gegen das Erstarken nationalkonservativer und ultrarechter Kräfte.
In der italienischen Stadt Mailand versammelten sich unterdessen mehrere tausend Menschen zu einer Großkundgebung gegen irreguläre Migration. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die rechtspopulistische Parlamentsfraktion des Europäischen Parlaments, Patrioten für Europa. Zu der Veranstaltung wurden auch führende Vertreter der europäischen Rechtspopulisten erwartet.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.