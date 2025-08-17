Trump-Putin-Treffen

Das Radio-Netzwerk NPR meldete, sie seien im Business-Center des Captain-Cook-Hotels in Anchorage entdeckt worden. Es liegt rund 20 Fahrminuten von der Militärbasis Elmendorf-Richardson entfernt, wo das Treffen zum Ukraine-Krieg stattfand. Experten sehen darin eine Sicherheitslücke. Der Juraprofessor Jon Michaels von der Universität UCLA in Los Angeles etwa meinte, ihm komme das vor, wie ein weiterer Beweis für die Schludrigkeit und Inkompetenz dieser Regierung. Man lasse einfach nichts im Drucker liegen. Das sei ganz einfach.
Die Trump-Administration spielte den Vorgang herunter. Eine Sprecherin sagte ABC News, es sei "lächerlich", dass NPR ein mehrseitiges "Mittagsmenü" veröffentliche und es als Sicherheitslücke bezeichne. Sie bestritt nicht, dass Dokumente gefunden worden waren.
Die von NPR veröffentlichten Unterlagenumfassen 8 Seiten. Sie enthalten unter anderem einen detaillierten Zeitplan mit konkreten Besprechungsräumen des Treffens, Ansprechpartnern des US-Außenministeriums mit Telefonnummern, das Menü des geplanten Mittagessens und Mini-Biografien mit Fotos der Teilnehmenden und Aussprachehilfen zu ihren Namen. Zu Russlands Präsident ist beispielsweise die Aussprache "POO-tihn" vermerkt.
Weiterführende Informationen
