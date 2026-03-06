Verbrechensbekämpfung

Die meisten seien zwischen fünf und 13 Jahre alt, teilte Interpol mit. Acht von zehn waren demnach Mädchen. 60 Verdächtige seien festgenommen worden, führte die internationale Polizeiorganisation aus. Darunter sei eine Mutter, die vermutlich ihre eigenen Kinder missbraucht habe. Auch die übrigen mutmaßlichen Täter hätten engere Verhältnisse zu ihren Opfern gehabt, etwa als Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder Betreuer.
Der Einsatz erfolgte in neun Ländern, so etwa in Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Mexiko, Nicaragua und Panama.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.