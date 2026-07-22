In den vergangenen sechs Monaten erhielten die jungen Unternehmen knapp 5,3 Milliarden Euro, wie die Beratungsgesellschaft EY in einer Studie mitteilte. Das waren 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Rund ein Drittel der Investitionen ging an Berliner Unternehmen. Dahinter folgen Baden-Württemberg und Bayern.
Das Bundeskabinett will heute eine neue Strategie zur Förderung von Startups verabschieden. Damit soll verhindert werden, dass erfolgreiche Gründungen bei ihrer internationalen Expansion ins Ausland abwandern.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.