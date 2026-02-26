Der Verteidigungspolitiker sagte dazu im Deutschlandfunk, auch die Sozialdemokraten hätten mit Blick auf Thiel Bauchschmerzen. Allerdings sei dessen Beteiligung an der Firma Stark gering, und er habe keinerlei Einfluss auf das operative Geschäft. Wenn das anders wäre, dann wäre das ein No-Go. Der Milliardär Thiel ist ein Unterstützer von Präsident Trump und steht Rechtspopulisten nahe. Kritiker werfen ihm immer wieder antidemokratische Positionen vor.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte der Beschaffung von sogenannten Kamikazedrohnenam Mittwochunter Auflagen zugestimmt. Die Drohnen sollen der Bundeswehr-Brigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.