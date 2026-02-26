Bundeswehr
"Investor Thiel hat keinerlei Einfluss auf operatives Geschäft": Schmid (SPD) verteidigt Anschaffung von "Kamikazedrohnen"

Der SPD-Politiker Schmid hat den Kauf von sogenannten "Kamikazedrohnen" für die Bundeswehr gegen Bedenken aus der Opposition verteidigt. Grüne und Linke kritisieren, dass der umstrittene US-Investor Thiel an einer der deutschen Herstellerfirmen beteiligt ist.

    Sitzungsraum des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026 von außen. Die Fraktionen nehmen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht
    Sitzung des Haushaltsausschuss des Bundestags (Archivbild) (picture alliance / dpa / Elisa Schu)
    Der Verteidigungspolitiker sagte dazu im Deutschlandfunk, auch die Sozialdemokraten hätten mit Blick auf Thiel Bauchschmerzen. Allerdings sei dessen Beteiligung an der Firma Stark gering, und er habe keinerlei Einfluss auf das operative Geschäft. Wenn das anders wäre, dann wäre das ein No-Go. Der Milliardär Thiel ist ein Unterstützer von Präsident Trump und steht Rechtspopulisten nahe. Kritiker werfen ihm immer wieder antidemokratische Positionen vor.
    Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte der Beschaffung von sogenannten Kamikazedrohnenam Mittwochunter Auflagen zugestimmt. Die Drohnen sollen der Bundeswehr-Brigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen.
