Finanzierungsrunde

Rüstungsunternehmen Helsing erhält mehrere hundert Millionen Euro (Archivbild). (dpa / Jens Kalaene)

Das Unternehmen mit Sitz in München sprach in einer Mitteilung von Investitionen in die europäische Souveränität. Helsing ist nach eigenen Angaben das führende Unternehmen für Verteidigungstechnologie in Europa. Es entwickelt und produziert unter anderem Drohnen mit integrierter Künstlicher Intelligenz. Diese werden bereits von der Ukraine eingesetzt.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters und die Zeitung "Financial Times" berichten, wird das Unternehmen nun mit rund zwölf Milliarden Euro bewertet. Damit wäre Helsing eines der wertvollsten Startups in Europa.

