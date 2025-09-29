Viele Menschen in Deutschland spielen "EA Sports FC 25". (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben dem Angebot in Höhe von insgesamt 55 Milliarden Dollar zugestimmt. Nach dem Kauf soll die US-Firma von der Börse genommen werden. Zu den Investoren gehören der Staatsfonds von Saudi-Arabien und eine Firma des Schwiegersohns von US-Präsident Trump, Jared Kushner. Es handelt sich um eine der größten Übernahmen in der Geschichte der Computerspiel-Branche.

EA hat zahlreiche weltbekannte Simulationen herausgebracht. Dazu gehören das unter dem Namen Fifa bekannt gewordene Fußball-Spiel, das heute EA Sports FC heißt, und das Kriegsspiel Battlefield.

