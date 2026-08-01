Zuvor hatten sich bereits die UEFA für Europa und die CONCACAF für Nord- und Mittelamerika gegen das Vorhaben gestellt. Die UEFA drohte explizit mit dem Boykott der Weltmeisterschaft.
Damit verfügt die FIFA über keine Mehrheit zur Durchsetzung. UEFA, CONCACAF und AFC zusammen stehen für 136 von 211 stimmberechtigen Mitgliedsverbänden.
In der Stellungnahme der AFC heißt es, der Fußball hätte niemals in eine solche Lage geraten dürfen.
Die FIFA hatte heute erneut ihre Investorenpläne bekräftigt und eine angeblich fehlerhafte Berichterstattung in den Medien für die Situation verantwortlich gemacht.
Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.