Düsseldorf

An der Abschlusszeremonie nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsminister Pistorius teil. In seiner Abschlussrede sagte der Initiator der Invictus Games, der britische Prinz Harry, zu den Athleten , sie hätten die die Herzen der Menschen geöffnet durch ihre Verletzlichkeit, ihre Widerstandskraft und ihre Fähigkeiten. Auf deutsch sagte er: "Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele."