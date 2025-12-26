Anschlag in Syrien
Inzwischen acht Tote bei Explosion in einer Moschee im syrischem Homs

Nach dem Anschlag auf eine Moschee in der syrischen Stadt Homs ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen.

    Verwüstungen in der Imam-Ali-bin-Abi-Talib-Moschee nach dem Anschlag: Gebetsteppiche und weitere religiöse Utensilien liegen zerstört und zerstreut auf dem Boden, die rußgeschwärzte Wand im Hintergrund ist durchbrochen(Photo by HANDOUT / SANA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SANA " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    Bei einer Explosion in einer Moschee der alawitischen Minderheit ⁠in der syrischen Stadt Homs sind fünf Menschen getötet worden. (AFP / HANDOUT)
    18 weitere Gläubige wurden nach offiziellen Angaben verletzt. In einer Moschee der alawitischen Minderheit sei während des gut besuchten Freitagsgebets ein Sprengsatz detoniert, hieß es aus der Stadtverwaltung in Homs. Das Außenministerium in Damaskus bezeichnete den Anschlag als einen "verzweifelten Versuch", das Land zu destabilisieren. Bislang bekannte sich niemand zu dem Anschlag.
    Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers und Alawiten ⁠Assad im vergangenen Jahr wird Syrien von konfessioneller Gewalt erschüttert. Die neue Regierung wird von Mitgliedern der sunnitischen Mehrheit geführt.
    Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.