Hongkong Inzwischen fast 130 Tote durch Hochhaus-Brand - Feuerwehr rechnet mit baldigem Ende des Einsatzes
Nach dem Brand in einem Hochhaus-Komplex in Hongkong werden immer mehr Opfer gefunden. Die Zahl der Toten wird von den Behörden inzwischen mit fast 130 angegeben, etwa 80 weitere Menschen seien verletzt worden.
Die Feuerwehr rechnet damit, die Such- und Rettungsaktion im Stadtteil im Laufe des Tages beenden zu können. Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte sich über Baugerüste aus Bambus rasch ausgebreitet. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung nahm die Polizei drei Mitarbeiter einer Baufirma fest.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.