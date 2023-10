Bundeswehr

Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte sind auch auf Zypern stationiert; hier bei in einer Übung. (Archivbild) (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Die meisten Soldatinnen und Soldaten seien auf Zypern in Bereitschaft, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise. Sie seien von dort aus sofort einsatzbereit. Das Verteidigungsministerium hatte am vergangenen Wochenende erklärt, die eigene Reaktionsfähigkeit in der Region werde erhöht. Auf Zypern wurde ein Planungs- und Führungsstab für einen möglichen Evakuierungseinsatz aufgebaut. Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte waren bereits dorthin verlegt worden. Sie sind unter anderem auf die Befreiung von Geiseln spezialisiert.

