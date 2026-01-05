Anhaltende Proteste im Iran wegen Wirtschaftkrise (AFP / HANDOUT)

Hunderte weitere seien verletzt oder festgenommen worden, teilte Iran Human Rights mit Sitz in Oslo mit. Zudem sollen die Behörden in einigen Gebieten schwere Waffen eingesetzt haben, um Proteste niederzuschlagen. Inzwischen kündigte die Führung in Teheran eine befristete Finanzhilfe an. Jeder Iraner erhalte vier Mal eine monatliche Unterstützung von jeweils umgerechnet sechs Euro. Damit solle der wirtschaftliche Druck verringert werden. Der Mindestlohn beträgt im Iran etwa 85 Euro pro Monat, der Durchschnittsverdienst knapp das Doppelte. Auslöser der seit gut einer Woche andauernden Proteste ist die anhaltende Wirtschaftskrise.

Eine Rolle spielt aber auch die Unzufriedenheit mit dem autoritär regierenden Regime.

