Namensverwechslung

IOC-Präsident Thomas Bach (Fabrice COFFRINI / AFP)

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Südkoreas habe Bach in einem Telefonat sein aufrichtiges Bedauern darüber bekundet, dass das Land in Paris als "Demokratische Volksrepublik Korea" angekündigt worden sei. Dies ist der offizielle Staatsname von Nordkorea. Bach habe in dem Gespräch mit Yoon versichert, dass er als jemand, der in einem geteilten Land aufgewachsen sei, die Gefühle der südkoreanischen Bevölkerung verstehen könne.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.