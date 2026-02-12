Wintersport

Man habe im gemeinsamen Gespräch keine Einigung erzielen können, erklärte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry. Es gehe dabei nicht um die individuelle Botschaft, sondern um die Einhaltung der Regeln, sagte Coventry.
Heraskewytsch hatte bei den Trainingsabfahrten einen Helm getragen, der Fotos ukrainischer Olympioniken zeigt, die im russischen Angriffskrieg getötet wurden. Politische Botschaften sind laut IOC-Regeln an den Wettkampfstätten untersagt.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.