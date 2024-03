Olympische Spiele in Paris

IOC schließt Sportler aus Russland und Belarus von Eröffnungsfeier aus

Russlands Sportler dürfen nicht an der Parade bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied in Lausanne, dass bei der Feier am 26. Juli mit 160 Booten auf der Seine die als "neutral" antretenden Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus eine Zuschauerrolle einnehmen müssen.