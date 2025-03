Vertrag verlängert

Das IOC-Hauptquartier in Lausanne (IMAGO / AOP.Press / IMAGO / ©Manuel Blondeau / AOP.Press)

Der Konzern Comcast-NBCUniversal erhielt den Zuschlag für drei Milliarden Dollar, wie das IOC an seinem Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz mitteilte. Mit dem Medienunternehmen besteht bereits ein Rechte-Vertrag bis 2032. IOC-Präsident Bach bezeichnete die vereinbarte Vertragsverlängerung als "bahnbrechend". Sie trage zur langfristigen finanziellen Stabilität der gesamten olympischen Bewegung bei, betonte Bach.

Die Medienrechte für Europa werden gesondert verhandelt. Hierfür ist die EBU zuständig, ein Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa, dem auch ARD und ZDF angehören.

