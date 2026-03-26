Sportpolitik

Das IOC führt verpflichtende Geschlechtertests für alle Sportlerinnen ein. (IMAGO / Hans Lucas / IMAGO / Jean-Baptiste Premat)

Um an internationalen Frauen-Wettbewerben teilnehmen zu dürfen, müssen sich alle Athletinnen künftig Geschlechtertests unterziehen. Transfrauen soll ein Start in der Frauen-Kategorie künftig untersagt sein. Die neue Richtlinie ist das Ergebnis einer von IOC-Präsidentin Coventry eingesetzten Arbeitsgruppe zum Schutz der Frauen-Kategorie.

Kritiker verweisen darauf, dass die vorgesehenen Tests die Privatsphäre verletzen würden. Die bloße Fokussierung auf biologische Merkmale werde zudem der Komplexität der Geschlechtsidentität nicht gerecht.

Transmenschen oder Transgender sind Personen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.