Internationale Organisation für Migration

Darin seien Leichen von zahlreichen Migranten gefunden worden, einige davon mit Schusswunden, teilte die Organisation in Tripolis mit. In einem Grab seien 19 Leichen entdeckt worden; in einem weiteren bislang mindestens 30. Die Umstände des Todes der Menschen und ihre Nationalitäten seien nach wie vor unbekannt, hieß es weiter.