Beim G7-Gipfel in Evian dürften vor allem das US-Iran-Rahmenabkommen sowie der Ukraine-Krieg thematisiert werden. (picture alliance/AP Photo/Christophe Ena)

Vorab wird US-Präsident Trump zu einem bilateralen Treffen mit Macron erwartet. Trump drohte Gastgeber Frankreich nochmals mit neuen Strafzöllen, falls das Land nicht eine Sondersteuer für große Digitalunternehmen abschaffe. Diese betrifft vor allem US-Konzerne wie Amazon, Apple und Google.

Bei einem Arbeitsessen wollen die Staats- und Regierungschefs dann die internationalen Krisen im Lichte der jüngsten Ereignisse erörtern: So wird es wohl vor allem um das vorläufige Abkommen zwischen den USA und dem Iran gehen. Die vier europäischen G7-Staaten Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien bekräftigten noch in der Nacht ihre Bereitschaft, sich an einer defensiv ausgerichteten Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen. Mit dem Abkommen öffne sich eine Gelegenheit, die Region und die Weltwirtschaft wieder zu stabilisieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.