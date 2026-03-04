Rauch über der US-Botschaft in Kuwait (Bild vom Angriff am Montag). (AFP)

Ein Ziel war nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters die US-Botschaft in der saudischen Hauptstadt Riad, bei der es Sachschaden gab. Bei dem vermutlich iranischen Drohnenangriff sei auch die dortige Station des amerikanischen Geheimdienstes CIA beschädigt worden, meldet Reuters unter Berufung auf einen Insider. In Katar wurde der US-Stützpunkt al-Udeid von einer aus dem Iran abgefeuerten ballistischen Rakete getroffen, wie das katarische Verteidigungsministerium auf X mitteilte. Demnach wurde niemand verletzt. Am Abend war bereits in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff ein Feuer am dortigen US-Konsulat ausgebrochen. Auch hier gab es nach Behördenangaben keine Verletzte. Der Iran hatte gestern zudem zivile Infrastruktur in Katar und im Oman attackiert.

Am Montag hatten die Golfstaaten in einer gemeinsamen Erklärung die Angriffe des Iran auf ihre Territorien verurteilt und ihr Recht auf Selbstverteidigung betont. Bislang hat aber keines der Länder zurückgeschlagen.

