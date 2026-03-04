Rauch über der US-Botschaft in Kuwait (Bild vom Angriff am Montag). (AFP)

Ein Ziel war nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters erneut die Botschaft in der saudischen Hauptstadt Riad, bei der es Sachschaden gab. Zudem sei die dortige Station des amerikanischen Geheimdienstes CIA beschädigt worden. In Katar wurde der US-Stützpunkt al-Udeid getroffen. Am Abend war bereits in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff ein Feuer am amerikanischen Konsulat ausgebrochen.

Auch die Kämpfe zwischen Israel und dem Iran wurden fortgesetzt. Die israelische Armee flog in der Nacht weitere Angriffe gegen den Iran. Die Streitkräfte erklärten, Ziele seien Raketen-Abschussrampen, Luftabwehrsysteme und weitere militärische Infrastruktur gewesen. Über das Ausmaß der Schäden und mögliche Opfer ist noch nichts bekannt. Der Iran setzte wiederum seine Angriffe auf Ziele in Israel fort. In weiten Teilen des Landes ertönten in der Nacht die Luftschutzsirenen. Es gibt bislang keine Berichte über nennenswerte Treffer.

