Iran-Krieg

Über der US-Botschaft in Kuwait steigt nach einem iranischen Drohnenangriff Rauch auf. (AFP)

In Saudi-Arabien wurde unter anderem die amerikanische Botschaft mit Drohnen attackiert. Die US-Vertretung in Kuwait blieb bis auf Weiteres geschlossen, nachdem sie gestern von einer Drohne getroffen worden war. Im Oman geriet nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur die zivile Infrastruktur unter Beschuss. In Katar wurde der internationale Flughafen von Doha dem Außenministerium zufolge mehrfach mit Raketen attackiert. Die Angriffe seien jedoch vereitelt worden. Die katarische Regierung sprach wegen der anhaltenden iranischen Attacken auf Ziele in der Golfregion von "roten Linien", die überschritten worden seien, verband dies aber nicht mit konkreten Drohungen. Seit Samstag habe der Iran mehr als 100 ballistische Raketen auf Katar abgeschossen.

