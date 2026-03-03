Iran-Krieg

Über der US-Botschaft in Kuwait steigt nach einem iranischen Drohnenangriff Rauch auf. (AFP)

Es habe dort einen Vorfall mit einer Drohne gegeben, teilten die Behörden mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Die US-Botschaft im Land hatte zuvor dazu aufgerufen, wegen der Gefährdung keineswegs zu der amerikanischen Vertretung zu kommen. Zuvor waren auch die US-Botschaften in Saudi-Arabien und Kuwait angegriffen worden.

Das iranische Militär setzte seine Vergeltungsaktionen für die Angriffe Israels und der USA auch in weiteren Ländern der Golfregion fort. Im Oman geriet nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur die zivile Infrastruktur unter Beschuss. In Katar wurde der internationale Flughafen von Doha dem Außenministerium zufolge mehrfach mit Raketen attackiert. Die Angriffe seien jedoch abgewehrt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.