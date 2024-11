Nach Bericht der New York Times

Laut dem Iran hat das Treffen Musks mit dem iranischen UNO-Botschafter nie stattgefunden. (picture alliance / Associated Press / Alex Brandon)

Man weise entsprechende Medienberichte kategorisch zurück, teilte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums in Teheran mit. Zuvor hatte auch das Übergangsteam von Trump das Treffen dementiert.

Die "New York Times" hatte berichtet, Iravani und Musk seien an einem geheimen Ort zusammen gekommen, um über eine mögliche Entspannung im Verhältnis des Irans zu den Vereinigten Staaten zu sprechen. Musk soll nach Trumps Amtsübernahme gemeinsam mit dem Geschäftsmann Ramaswamy eine neue Abteilung für effizientes Regieren in den USA leiten.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.