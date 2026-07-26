Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi und der russische Präsident Wladimir Putin Ende April in Sankt Petersburg (dpa/ ASSOCIATED PRESS / Dmitri Lovetsky)

Er schrieb im Onlinedienst X, der ukrainische Präsident Selenskyj habe ein iranisches Handelsschiff angegriffen und dabei einen Seemann getötet. Dies sei ein eklatanter Verstoß gegen die UNO-Charta. Araghtschi warf der Ukraine zudem vor, auf Geheiß Israels gehandelt zu haben. In Telefonaten mit der EU-Außenbeauftragten Kallas und dem russischen Außenminister Lawrow habe er deutlich gemacht, dass das Vorgehen nicht unbeantwortet bleiben dürfe.

Selenskyj hatte erklärt, die Attacken im Kaspischen Meer hätten sich insbesondere gegen Schiffe gerichtet, die für den Transport militärischer Fracht mit Beteiligung des Iran genutzt würden, sowie gegen ein Kriegsschiff.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.