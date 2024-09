Der Iran will auf die neuen Sanktionen reagieren. (Archivbild) (imago-images / UPI Photo)

Das Außenministerium in Teheran erklärte, die Aktion der drei europäischen Länder sei die Fortsetzung der feindlichen Politik des Westens. Man werde angemessen und verhältnismäßig darauf antworten. Wegen Waffenlieferungen des Iran an Russland hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien gestern neue Sanktionen gegen Teheran verhängt. Diese zielen unter anderem auf das bilaterale Luftverkehrsabkommen. Auch die USA kündigten Strafmaßnahmen an.

