Tausende Menschen strömten zur jährlichen Kundgebung ins Zentrum der Hauptstadt und skandierten "Tod den USA" und "Tod Israel". Einige zeigten Puppen von US-Präsident Trump am Galgen oder verbrannten amerikanische und israelische Flaggen. Der geistliche Führer des Iran, Ajatollah Chamenei, bekräftigte, dass es in absehbarer Zeit keine Annäherung an Washington geben werde.

Am 4. November 1979 hatten iranische Studenten die Wachen vor der US-Botschaft überwältigt, das Gebäude besetzt und Diplomaten als Geiseln genommen. Die Krise endete im Januar 1981 mit der Freilassung der Geiseln.

