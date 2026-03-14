Krieg in Nahost

Westlich der Straße von Hormus sitzen zahlreiche Schiffe fest (Archivbild/Satellitenaufnahme). (picture alliance / dpa)

Dies bestätigte der iranische Botschafter in Indien, Fathali, bei einer Konferenz in Neu-Delhi. Die genaue Zahl der Schiffe ‌nannte er nicht. Seit Beginn der Luftangriffe ⁠der USA und Israels vor zwei Wochen hatte die Regierung in Teheran den Verkehr durch die Straße von Hormus weitgehend unterbunden.

Zuvor hatte US-Präsident Trump eine baldige Mission der amerikanischen Marine zum Schutz der Handelsschifffahrt auf der wichtigen Wasserstraße angekündigt. In Kürze würden Kriegsschiffe Tanker durch die Meerenge eskortieren, sagte er vor Journalisten in Washington. Ein Datum nannte er dafür nicht.

Laut übereinstimmenden Berichten amerikanischer Medien sind drei weitere Kriegsschiffe und 2.500 Marines auf dem Weg in die Region. Die Straße von Hormus ist derzeit faktisch für den Frachtverkehr gesperrt; die iranischen Streitkräfte haben bereits mehrfach Handelsschiffe mit Raketen angegriffen. Durch die Meerenge vor der Küste des Irans werden rund 20 Prozent des weltweiten Öl- und Flüssig-Erdgas-Transports auf dem Seeweg abgewickelt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.